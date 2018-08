Modernisierungsumlage Mietpreisbremse wird weiter angezogen

Die Modernisierungsumlage, über die Vermieter die Kosten einer Modernisierung an Mieter weitergeben können, soll in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten für zunächst fünf Jahre von elf auf acht Prozent abgesenkt werden. Der Betrag, um den ein Vermieter die Miete nach einer Modernisierung erhöhen darf, darf bundesweit drei Euro je Quadratmeter nicht überschreiten.

Der überarbeitete Gesetzentwurf wurde am Mittwoch an die anderen Ministerien und an Verbände verschickt und soll nächste Woche im Kabinett beraten werden.