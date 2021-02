Mutanten Corona-Ausbreitung wie vor Weihnachten vorhergesagt

Es stecken wieder mehr mit dem Virus infizierte Menschen andere an. So stieg der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Angaben vom Freitag um 0,03 Punkte auf 1,08. 100 Infizierte geben das Virus also rechnerisch an 108 weitere Menschen weiter. Der Wert bildet das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Unter eins flaut das Infektionsgeschehen ab – über eins nimmt es zu.