Nach Aufnahmestopp für Ausländer: Neue Regeln für die Tafeln?

Der Vorstand der Essener Tafel berät an diesem Dienstag in einer Krisensitzung über die Lage. Beobachter gehen davon aus, dass der Vorstand am Mittag über alternative Möglichkeiten beraten wird, die Essensausgabe zu regulieren. Der Vereinsvorsitzende Jörg Sartor hatte zuvor erklärt, dass er seinen Rücktritt erwäge. Ein Haufen von Politikern haue auf seine Einrichtung ein, ohne sich zu informieren, sagte Sator der „Bild“-Zeitung.