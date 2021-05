Nahostkonflikt Hunderte Menschen bei Demos zum Gaza-Konflikt in mehreren Städten

Bei einer Demonstration zum Gaza-Konflikt haben zahlreiche Menschen in Berlin Palästina-Fahnen geschwenkt. Viele trugen Plakate, auf denen „Free Palestine“ stand. Nach Schätzungen eines dpa-Reporters nahmen an der Demonstration mit der Überschrift „Die Geschehnisse in Palästina und die deutschen Medien“ Hunderte Menschen teil. Die überwiegend jungen Teilnehmer skandierten „Palestine will be free from the river to the sea“ (deutsch: „Palästina wird vom Fluss bis zum Meer frei sein“).