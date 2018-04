Neuausrichtung nach Wahlniederlage: Lars Klingbeil stellt Plan zur Renaissance der SPD vor

Dass daher immer noch Zweifel am Erneuerungs-Willen der Parteispitze besteht, brachte die letzte „Pitch-erin“ auf den Punkt, die sich für Frauen und Migranten in der Partei stark machte. „Ich bin 2010 in die SPD eingetreten. Das ist jetzt mein dritter Erneuerungsprozess. Ich bin gespannt, was noch so passiert.“