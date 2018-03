Neue Bundesregierung: Nahles kündigt zügige Milliardenentlastungen für die Bürger an

BerlinDie SPD will in der neuen großen Koalition als eine der ersten Maßnahmen mit der Union große Entlastungen für die Bürger durchsetzen. Die Arbeitgeber sollen künftig wieder den gleichen Anteil wie Arbeitnehmer bei den Krankenkassenbeiträgen zahlen, sagte Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles am Dienstag in Berlin. „Das ist eine milliardenschwere Entlastung am Ende für die Arbeitnehmer.“