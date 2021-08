Neue Cum-Ex-Enthüllungen: Die Fassade von Olaf Scholz beginnt zu bröckeln

Darauf deuten zumindest die in ministeriellem Grün gehaltenen handschriftlichen Anmerkungen von Peter Tschenscher (SPD), dem heutigen Ersten Bürgermeister der Hansestadt und damaligen Finanzsenator unter Scholz. Das Warburg-Schreiben, das nun auftaucht, ging daraufhin weiter an die Finanzbehörde, die 2016 knapp 47 Millionen Euro aus ungerechtfertigten Steuererstattungen bei Cum-Ex-Geschäften eintreiben wollte – und es dann aber nicht tat. Zuvor schon hatte Scholz selbst einen Warburg-Bankier zum selben Thema empfangen, er beteuert heute jedoch, nie in irgendeiner Form zugunsten von Warburg interveniert zu haben, und beruft sich ansonsten auf Erinnerungslücken.