Neues Leben ohne Funkloch „Die Türme stören uns nicht“

Jetzt legt die Telekom nochmal nach und stellt zwei doppelt so hohe Funktürme am Rand der beiden Ortsteile Kleßen und Görne auf. Die beiden Ortsteile werden, verspricht die Telekom, jetzt noch besser ausgeleuchtet. Selbst kleinste Funklöcher sollen verschwinden. Von den Bewohnern bekommt sie dafür nur Beifall. „Bei uns gibt es keinen Widerstand und keine Ressentiments gegen Funktürme“, sagt Zander. Anders als viele Gemeinden, in denen Bürgerinitiativen den Bau von Funktürmen blockieren, steht Kleßen-Görne voll hinter dem Bau der Funktürme. Genau dafür hatten sie jahrelang gekämpft. Und ernten jetzt die Früchte für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch die Telekom-Konkurrenten Vodafone und Telefónica ziehen jetzt nach, kündigten in der vergangenen Woche den gemeinsam Aufbau eines Funkturms an. Auf der nächsten Gemeinderatssitzung soll der Antrag diskutiert werden. „Ein konkreter Standort wurde bereits gefunden“, berichtet Zander.