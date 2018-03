„Viele Gesetze kann man ersatzlos streichen“

Und was schließen Sie daraus?

Wir vermuten zumindest, dass es mit der Vernachlässigung des ländlichen Raums durch die Politik und mit der gefühlten Bedrohung durch Digitalisierung und Globalisierung zusammenhängt. In Ostdeutschland wird in ländlichen überalterten Gebieten die Grundversorgung - also zum Beispiel Schulen, die Polizei, Krankenhäuser - abgebaut. Also wenden sich die Wähler von den Parteien ab, die sie dafür verantwortlich machen. Und im Süden (vor allem in Baden-Württemberg und Bayern), haben die Menschen, von denen relativ viele in der Industrie tätig sind, wohl auch Angst, dass ihnen bald Roboter die Arbeit und ihren Wohlstand wegnehmen. Und genau wie im ländlichen Osten glauben sie, dass die etablierten Parteien nicht genug für sie tun. So steigt im Westen wie im Osten wenn auch aus unterschiedlichen Gründen die Zustimmung für die AfD.