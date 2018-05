Online-Händler: Gesetz gegen Umsatzsteuer-Betrug soll ab 2019 greifen

Deutschland will bei der Bekämpfung des Umsatzsteuer-Betrugs Online-Handelsplattformen wie Amazon oder Ebay ab nächstes Jahr stärker in die Pflicht nehmen. Die Finanzminister der Länder hätten sich darauf verständigt, dass die Unternehmen künftig haften sollen, wenn Anbieter auf ihren Plattformen Umsatzsteuer hinterziehen, sagte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Freitag. In der Vergangenheit hatten etwa Händler aus Asien die Steuer in Deutschland nicht gezahlt. Sie sind für den deutschen Fiskus kaum zu fassen. Jetzt soll der Betreiber der Plattform dann selbst haften. Um sich zu schützen, könne er von seinen Kunden Steuerbescheinigungen verlangen, sagte Schäfer. In dem Vorgehen sei man sich mit dem Bund einig. Die Regelung könne Anfang 2019 in Kraft treten und bis 2020 gelten. Danach greift eine EU-weite Regelung.