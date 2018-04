Amazon & Co.: Betrug mit dem Staubsauger aus dem Internet

Auf die Schliche kamen die Ermittler dem Duo bei einer Zoll-Kontrolle am Nürnberger Flughafen. Eine Sendung mit Fotozubehör war dort zu seinem äußerst günstigen Einfuhrpreis angegeben worden. Laut Zoll soll der Wert der Ware allerdings deutlich höher gelegen haben, als in den Rechnungen ausgewiesen war.

Im Mai vergangenen Jahres schlugen die Zoll-Ermittler zu und hoben das Waren-Lager in Bayreuth aus. Das Duo befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die aufgefundenen Waren hat der Zoll mittlerweile zu Geld gemacht. Auf der Website www.zoll-auktion.de hat der Zoll die Waren verkauft. 265.000 Euro hat der Verkauf laut Zoll bisher in die Staatskasse gespült.