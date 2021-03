Pandemiebekämpfung Ich erkenne unser Land nicht wieder

Statt endlich Mut zum pragmatischen Handeln an den Tag zu legen, führen Politik und Verwaltung abstrakte Diskussionen um Priorisierungen, die zunehmend weltfremd sind und schnelle Hilfe verhindern. Natürlich ist es ethisch und menschlich richtig, besonders gefährdete Menschen zu priorisieren – aber das schafft ein dezentrales System der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte schneller, besser und verantwortungsvoller. Auch der Versuch, eine perfekt gerechte Rangfolge von 83 Millionen Menschen zu schaffen, ist illusorisch.



Es ist ein großer Fehler, in Verkennung der besten deutschen Traditionen im Impfwesen auf einen hochgradig zentralistischen Impfansatz zu setzen. Impfzentren sind keineswegs per se schlecht, setzen aber voraus, dass die Organisation der Terminvergabe effizient geregelt ist. Und genau daran hapert es bei uns in Deutschland. Uns fehlt ja schon die Datenbasis, um die „Impfbürger“ überhaupt zielgerichtet anzusprechen. Darüber hinaus wirkt die Schaffung riesiger Impfzentren auf den Einzelnen eher wie planwirtschaftlicher Gigantismus. Obendrein hat der gewählte Ansatz das organisatorische Unvermögen unserer Verwaltung in schockierender Weise zutage gefördert.