Parteitag: Wagenknecht wirft Linken-Spitze Schwächung der Partei vor

LeipzigUnmittelbar vor Beginn des Linken-Parteitags hat Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der Parteispitze eine Schwächung der Linken vorgeworfen. Den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger gehe es nicht um inhaltliche Klärung, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei ihnen stehe „innerparteiliche Machtpolitik“ im Vordergrund. „Das ist genau das Herangehen, das die Linke schon seit Monaten schwächt.“ Bis Sonntag will die Linke in Leipzig ihren Kurs justieren und den Vorstand neu wählen.