Personalnot Kein Wunder, dass kaum jemand bei der Bundeswehr arbeiten will

Zu oft wurden Neulinge in den vergangenen Jahren mit knalligen YouTube-Videos in überzogener “Call of Duty”-Optik, mit bombastischer Musik und dem Versprechen auf maskulines Heldentum geködert. Dabei müssen solche Eindrücke geradezu an der Realität zerschellen. Vor allem neue Soldatinnen stoßen laut Wehrbeauftragter noch immer viel zu häufig auf einen toxischen Mix an Alkohol, sexistischen Übergriffen und rechtem Gedankengut, wenn sie auf ihre neuen Kameraden treffen. So lässt sich aber keine neue Zielgruppe für den Dienst begeistern, vor allem keine Fachleute, Ingenieure oder Programmiererinnen. Bei denen mit der Privatindustrie auch noch ein mächtiger Konkurrent mit dickerem Geldbeutel mitwirbt.