Peter Altmaier: Bundesfinanzminister bangt wegen US-Steuerreform um Jobs in Europa

BrüsselFinanzminister Peter Altmaier fürchtet wegen der US-Steuerreform eine Abwanderungen von Arbeitsplätzen. Man müsse alles tun, um unfairen Wettbewerb zu verhindern, sagte Altmaier am Dienstag vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel. „Wir wollen keine Verlagerung von Firmen und Arbeitsplätzen.“ Die Finanzminister einiger EU-Länder hätten in der Sache bereits einen Brief an die US-Regierung geschickt.