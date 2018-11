Peter Tschentscher Hamburger Bürgermeister fordert schnellstmöglichen Kohleausstieg

Tschentscher verwies in der WirtschaftsWoche auch auf den Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit: Wenn Deutschland die vereinbarten Klimaziele nicht erreiche, schlage die öffentliche Meinung um und es werde ein großer Druck entstehen, CO2-Emissionen mit höheren Kosten zu belegen. „Ein Unternehmen mit schlechter CO2-Bilanz hätte dann wirtschaftliche Nachteile“, so Tschentscher weiter. Alle Firmen seien daher gut beraten, sich auf die Entwicklung einzustellen und technische Innovationen zu nutzen.



