Petersberger Klimadialog Neubauer prangert Öl- und Kohlelobby an

Die Fossil-Industrie habe durch eigene Forschung mit als Erste von der Klimakrise gewusst, sagte die Vertreterin der Bewegung Fridays for Future Luisa Neubauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Sie haben sich dagegen entschieden, die Menschen vor der Erderhitzung zu warnen, und stattdessen endlose Summen investiert, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen.“