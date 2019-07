Pflegenotstand: Verfassungsgerichtshof stoppt Pflege-Volksbegehren

MünchenDas Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern“ ist rechtlich unzulässig. „Der dem Volksbegehren zugrundeliegende Gesetzentwurf ist mit Bundesrecht unvereinbar“, sagte der Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, Peter Küspert, am Dienstag in München. Dem Freistaat fehle schlicht die Gesetzgebungskompetenz.