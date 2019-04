Pflegeversicherung So unterschiedlich ist der Eigenanteil

Der Eigenanteil von stationär Pflegebedürftigen schwankt schon jetzt sehr stark zwischen den einzelnen Pflegeeinrichtungen und zwischen den Bundesländern. Im Januar 2019 mussten Heimbewohner im Schnitt 1.830 Euro im Monat zahlen - ein Plus von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Januar 2018 habe die durchschnittliche Last noch bei 1.772 Euro gelegen. In Nordrhein-Westfallen werden die Pflegeheim-Bewohner am stärksten belastet: die durchschnittlichen Kosten betragen 2.252 Euro im Monat. In Sachsen-Anhalt hingegen zahlen die Pflegebedürftigen nur 1.218 Euro für den Heimplatz.