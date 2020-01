Pkw-Maut „Das Ministerium hat die Arbeit des Rechnungshofs behindert“

WirtschaftsWoche: Herr Luksic, am Donnerstag sagen zwei Prüfer des Bundesrechnungshofs im Maut-Untersuchungsausschuss aus. Was ist über die Kritik des Rechnungshofs am Verkehrsministerium bereits bekannt?

Oliver Luksic: Eine ganze Menge. Die Prüfer kritisieren, dass Bundesminister Andreas Scheuer und seine Beamten sowohl gegen das Vergabe-, als auch gegen das Haushaltrechts verstoßen haben. Hinzu kommt, dass die vertragliche vereinbarte Schadensersatzregelung absolut unüblich gewesen sei. So steht es in einem Bericht des Bundesrechnungshofs vom 18. November. Wir als FDP-Fraktion haben diese Punkte auch immer kritisch gesehen.