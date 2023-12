Pkw-Maut Trotz Millionenschaden wird Scheuer nicht vom Bund angeklagt

Der heutige Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte das Gutachten im Juli 2023 in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob Haftungsansprüche gegen seinen Vorgänger Scheuer bestehen und gerichtlich durchsetzbar sind.



Lesen Sie auch: Wissing will Scheuer für den Millionenschaden der Pkw-Maut in Haftung nehmen. Ob das was bringt?