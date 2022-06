Plan für mehr Energieeffizienz: Runterregeln mit Robert Habeck

Die Kampagne soll nun Bürgerinnen und Bürger mit praktischen Tipps und Hilfestellungen beim Energiesparen helfen. Pünktlich zum Termin am Freitag präsentiert der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft eine dazu passende Umfrage. Sie zeigt, dass die Deutschen bereits bewusster mit Energie für die Wärmeversorgung umgehen. Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der Befragten gaben darin an, dass sie in den vergangenen Monaten ihr Verhalten geändert und versucht haben, beim Heizen oder beim Warmwasserverbrauch Energie einzusparen. Nur jeder Fünfte gab an, sein Verhalten nicht verändert zu haben.