Portrait von Simone Lange: SPD-Parteivorsitz – eine Außenseiterin macht Andrea Nahles Druck

BerlinSimone Lange hat in den vergangenen Wochen viel von Deutschland gesehen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin tourte mit einem kleinen Team durch Ortsvereine der SPD, um sich vorzustellen. Die 41-Jährige will auf dem Parteitag am Sonntag an die Spitze der Sozialdemokraten und tritt als bundespolitischer No-Name gegen die mächtige Andrea Nahles an.