Putins Politpromis Das Schröder-Syndrom ist weiter verbreitet, als viele denken

Ebenfalls zurückgetreten ist der finnische Ex-Regierungschef Esko Aho. Er saß im Verwaltungsrat von Russlands größtem Geldhaus Sberbank. Das sagt Aho laut Nachrichtenagentur Reuters der finnischen Zeitung „Turun Sanomat“. Der russische Staat hält an der Sberbank 50 Prozent plus eine Aktie. Laut „Financial Times“ trat auch der italienische Politiker Matteo Renzi seinen Posten ab: Er sei nicht länger Aufsichtsrat beim Carsharing-Unternehmen Delimobil, meldet die „FT“ am Donnerstag.