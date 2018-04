Rechtspopulismus-Forscher: „Die Mehrheit der Gesellschaft lehnt die AfD strikt ab“

BerlinHeute vor fünf Jahren fand der AfD-Gründungsparteitag in Berlin statt. Inzwischen hat die Partei fast 30.000 Mitglieder und 1.300 Förderer. Sie ist mit 92 Abgeordneten Oppositionsführerin im Bundestag. Außerdem ist die Partei in 14 Landesparlamenten vertreten. Was die AfD in den vergangenen Jahren bewirkt und wie sich die politische Landschaft dadurch gewandelt hat, analysiert der Rechtspopulismus-Forscher Matthias Quent. Er ist Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena.