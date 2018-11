Reform Justizministerin Barley will bis Jahresende Eckpunkte für neues Prozessrecht vorlegen

BerlinJustizministerin Katarina Barley (SPD) will bis Jahresende Eckpunkte für eine Reform des Prozessrechts vorlegen, welche die Arbeit der Justiz effizienter machen soll. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des umfangreichen Maßnahmenbündels“, sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.