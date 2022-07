Reimer direkt: Olaf Scholz hat die Zinswende verschlumpft

So verzerrt sie den Markt, verschleppt den Kampf gegen Inflation und belastet den Bundeshaushalt. Neue Schulden werden teurer, kosten Milliarden, die an anderer Stelle fehlen – und das in Zeiten, in denen in der Ampel kaum Sparwille erkennbar ist. So wie die Bundesregierung es versäumt hat, mit einem ausgewogenen Mix der Energiequellen die Versorgung zu sichern, hat sie bei den Staatsschulden geschlampt: Der Bund hat die Jahre, in denen er Geld obendrauf bekam, wenn er Schuldpapiere verkaufte, nicht genutzt, sich günstige Zinsen für lange zu sichern.