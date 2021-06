Rentendebatte „Ich fürchte, dass schon 2022 der Beitragsschock kommt“

Axel Börsch-Supan lehrt und forscht am Münchner Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik und ist dort geschäftsführender Direktor des „Munich Center for the Economics of Ageing“. Seit Jahrzehnten berät der Volkswirt Regierungen in sozialpolitischen Fragen, auch die deutsche. Er schrieb federführend das Rentengutachten des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundeswirtschaftsministerium, das in den vergangenen Tagen eine heftige Debatte auslöste.



WirtschaftsWoche: Herr Börsch-Supan, wie fühlt man sich als Renten-Buhmann der Nation?

Axel Börsch-Supan: Ach, ich bin Kummer gewöhnt, wenn es um die Rentenpolitik geht. Im Übrigen bin ich ja allenfalls der Buhmann der großen Koalition.