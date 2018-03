Report: Deutschlands Mindestlohn im EU-Vergleich auf Rang sechs

Wird die unterschiedliche Kaufkraft in den einzelnen Ländern berücksichtigt, reduziert sich das Mindestlohngefälle, wird aber nicht komplett aufgehoben. Obwohl der Mindestlohn in Griechenland mit 3,39 Euro fast einen Euro über dem Niveau in Litauen liegt, kann man sich dafür in beiden Ländern ungefähr das Gleiche kaufen.