Robert-Koch-Institut: RKI-Chef Wieler: „Es müssen sich noch mehr an die Corona-Regeln halten – die Lage ist sehr ernst“

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat auf einer Pressekonferenz Alarm geschlagen und an die Menschen in Deutschland appelliert, sich an die Regeln zu halten: Mittlerweile könne sich das Virus in einigen Gebieten unkontrolliert ausbreiten. Eine Nachverfolgung von Infektionsketten sei nicht mehr völlig möglich, so Wieler. „Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden.“ Es sei aber möglich, eine Entwicklung wie in den Niederlande oder Belgien noch abzuwenden.