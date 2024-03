Rücküberweisungen So viel Geld fließt in Herkunftsländer

Mit der Bezahlkarte soll unter anderem verhindert werden, dass Asylbewerberinnen und -bewerber Geld an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland schicken. So sagte etwa Finanzminister Christian Lindner (FDP) im letzten Jahr, dass verhindert werden soll, „dass von Sozialleistungen Geld in Herkunftsländer überwiesen wird“. Das Problem: Belege dafür, dass sogenannte Rücküberweisungen in einem nennenswerten Umfang stattfinden, gibt es nicht.