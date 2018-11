Scheuer trifft Autobosse Jetzt drohen auch in Köln und Bonn Fahrverbote

08. November 2018

Bundesregierung und Industrie kommen heute erneut zusammen. Bild: dpa Bild:

Wieder mal ein „Diesel-Day“: Am Donnerstag gibt es ein erneutes Spitzentreffen. Kommt Bewegung in den Konflikt um Hardware-Nachrüstungen? In Köln könnte ein Gericht in Sachen Diesel-Fahrverbote Fakten schaffen.