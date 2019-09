Schienenverkehr: CDU gegen Bevorzugung von Deutscher Bahn gegenüber Privat-Anbietern

Die CDU stellt damit die kürzlich im Zuge des Klimaschutzpakets von der Regierung in Aussicht gestellten Milliarden-Hilfen für den Staatskonzern infrage. Danach soll das Unternehmen bis 2030 jedes Jahr eine Milliarde Euro Steuergeld als Zuschuss zum Eigenkapital erhalten, insgesamt also elf Milliarden Euro. Dies hatte bereits heftige Proteste der Bahn-Konkurrenten ausgelöst. Es ist auch offen, ob ein solcher Zuschuss, der nicht an Bedingungen gekoppelt ist, von den EU-Wettbewerbshütern akzeptiert wird. Die Deutsche-Bahn-Konkurrenten haben im Schienen-Güterverkehr mittlerweile die Hälfte des Marktes erobert, im Regional-Verkehr mehr als ein Drittel.