Schuldenbremse Die Wirtschaftsweisen wollen die nationale Bastion gegen die Schuldensucht schleifen

Nachdem sich die Regierungen auf EU-Ebene bereits darauf verständigt haben, den Euro-Stabilitätspakt aufzuweichen, laufen die Vorschläge der Wirtschaftsweisen darauf hinaus, nun auch die nationale Bastion gegen die Schuldensucht der Politiker zu schleifen. Und dies in Zeiten, in denen die Zinsen noch lange höher sein dürften als in den vergangenen zehn Jahren.