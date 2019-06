Schulfach Wirtschaft: „Es geht um einen vorurteilsfreien Blick“

Am 19. Juni will der Schulausschuss des Landtags die Einführung eines neuen Schulfachs Wirtschaft beschließen. Was planen Sie genau?

Wir wollen, wie im Koalitionsvertrag beschlossen, an allen Schulformen der Sekundarstufe I die ökonomische Bildung stärken. Nach der Sommerpause starten wir zunächst mit einem Fach Wirtschaft-Politik an den Gymnasien des Landes, weil wir da wegen der Rückkehr zum Abitur in neun Jahren (G9) ohnehin die Lehrpläne ändern mussten. 2020/2021 folgen dann Haupt,- Real-, Sekundar- und Gesamtschulen. Das neue Fach wird in der Sekundarstufe I mit acht Wochenstunden unterrichtet, also zum Beispiel vier Jahre à zwei Stunden. Über die konkrete Verteilung können die Schulen vornehmlich selbst entscheiden.