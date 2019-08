Senat: Berlin strebt offenbar Mietpreisbremse für Gewerberäume an

Berlin Der Berliner Senat möchte einem Medienbericht zufolge den starken Anstieg der Gewerbemieten begrenzen. Am Dienstag will er deshalb eine Bundesratsinitiative zum Gewerbemietrecht beschließen, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Ziel des Antrags sei die „Einführung einer Gewerbemietpreisbremse in angespannten Gewerberaummärkten“. In der Begründung des Antrags heiße es, in vielen Ballungsgebieten seien die Gewerbemieten „gleichsam explodiert“.