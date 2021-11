Sozialer Ausgleich für Klimaschutz „Besonders trifft es die einkommensschwachen Haushalte“

Bleiben wir bei den Bürgerinnen und Bürgern. In Frankreich gab es Gelbwesten-Proteste, als die Spritpreise mit Verweis auf den Klimaschutz stark stiegen. Was muss getan werden, um die Unterstützung der Bevölkerung zu sichern?

Wichtig ist, dass alle Einnahmen in den Umbau der Energieversorgung und in die Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger fließen. Der CO2-Preis darf nicht einfach in den Bundesetat fließen. Das Geld muss für den Klimaschutz zweckgebunden sein. Wenn der Staat dann die EEG-Umlage senkt, profitieren alle, weil alle Strom verbrauchen und vom niedrigeren Strompreis profitieren.