SPD-Politiker: Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber tritt zurück

PotsdamBrandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) gibt seinen Job auf. Dies teilte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Hintergrund seien familiäre Gründe. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist ein Mitglied der Familie Gerbers schwer erkrankt, und der 51-jährige will Unterstützung geben.