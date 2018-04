SPD-Vorsitz: Nahles-Herausforderin Simone Lange wirbt in Hannover für SPD-Kandidatur

Im Falle ihrer Wahl will sie die Parteiarbeit durch Reformen an der Basis sozialer, demokratischer und glaubwürdiger machen. „Ich möchte mit der Partei ein neues Grundsatzprogramm schreiben“, betonte die 41-jährige frühere Polizeibeamtin. In der anschließenden Diskussion wurden ihre Äußerungen als „erfrischend neu“ gelobt. Es gab aber auch Zweifel, ob sie gegen einen mächtigen Parteivorstand bestehen könne.