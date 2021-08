Spionageverdacht: Mutmaßlicher Spion in britischer Botschaft in Berlin festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Spion in der britischen Botschaft in Berlin festnehmen lassen, der dem russischen Geheimdienst Dokumente zugespielt haben soll. Der britische Staatsangehörige David S. sei bereits am Dienstag in Potsdam von Beamten des Bundeskriminalamtes festgenommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit.