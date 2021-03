Staatsanwaltschaft Braunschweig 133 Ermittlungsverfahren wegen Betrugs mit Coronahilfen

„Auffällig ist, dass es sich bei etwa 25 Prozent der Beschuldigten um rumänische Staatsangehörige oder rumänischstämmige Personen handelt“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Teilweise wurden von Beschuldigten sogar mehrere Anträge auf Auszahlung verschiedener Coronahilfen gestellt. In einem Fall stellte der Beschuldigte sechs Anträge und bekam in mindestens vier Fällen Hilfen in Höhe von 30.000 Euro ausgezahlt, obwohl beide von ihm „geführten Unternehmen mutmaßlich schon vor der Coronapandemie überhaupt keinen Geschäftsbetrieb mehr aufrechterhielten und auch keine Beschäftigten existierten“, so die Behörde.



