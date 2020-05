Stabilisierung nach Corona Zeit der Bewährung

Es ist wie nach einem Winterschlaf: Alles an wirtschaftlicher Ausrüstung ist noch da wie vorher – von den Maschinen der Industrie und den Flugzeugen der Luftfahrtgesellschaften bis zu den Stühlen und Tischen der Gastronomie. Aber niemand weiß, ob die alte Welt zurückkehrt. Ein Grund für die Unsicherheit ist der Staat selbst, denn er muss natürlich weiter Vorschriften durchsetzen, um die Infektionsgefahr in Grenzen zu halten: von der Maskenpflicht bis zu Mindestabständen. Der Hauptgrund sind aber die Menschen selbst: Werden sie in ihrem Konsum- und Investitionsverhalten zu alten Mustern zurückkehren oder sich auf lange Sicht zurückhalten – aus Mangel an Zuversicht und Vertrauen in die Stabilität der neuen Welt?