Städteranking 2019 Die zehn besten Städte Deutschlands

Platz 8: Ulm

Ein gutes Beispiel für die Standortqualität, die Deutschland auch abseits der großen Metropolen bietet: Ulm profitiert von seiner exzellenten Lage in einer starken Mittelstandsregion an der Grenze von Bayern und Baden-Württemberg. Bei den Teilwertungen Lebensqualität und Arbeitsmarkt sichert sich Ulm Plätze in den Top-Five.

Bild: imago images