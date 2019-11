Städteranking 2019 Diese Städte haben sich am besten entwickelt

Platz 1: Berlin

Knappe Kiste, aber Berlin hat es dann doch geschafft, München vom Spitzenplatz zu werfen. Bei der Dynamik holt die Metropole immer weiter auf. Keine deutsche Stadt ist so attraktiv für internationale Talente; so langsam zahlt sich das aus. Die Industrie mag nie wieder an die Spree zurückkehren, aber Start-ups, starke Universitäten und zahlreiche Forschungseinrichtungen sorgen für hoffnungsvolle Innovationsschübe. Keine andere Stadt schneidet in den Kategorien Wohnen und Arbeiten so gut ab wie Berlin.

>> Die detaillierten Ergebnisse zu Berlin im Städteranking 2019 finden Sie hier.

>> Die Top Ten im Niveauranking

>> Die Top Ten im Zukunftsranking

Bild: dpa