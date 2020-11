Städteranking 2020 Deutschlands zukunftsfähigste Städte

Platz 10: Stuttgart

Der Nachhaltigkeitsindex prüft, wie gut deutsche Großstädte auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind. In das Ranking fließt zum Beispiel ein, wie viele Menschen in Umweltberufen beschäftigt sind, wie es um Forschung und Entwicklung steht oder wie nachhaltig Gebäude beheizt werden. In Stuttgart arbeiten zum Beispiel besonders viele Forscher (Rang drei), bei der Zahl der Patente landen die Schwaben unangefochten auf Rang eins. Das ist es auch, was Stuttgart noch in die Top Ten hievt, denn in Sachen Ökologie sieht es hier duster aus: nur ein mickriger Platz 63 unter den 71 getesteten Städten.

