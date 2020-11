Städteranking 2020 Die zehn besten Städte Deutschlands

Platz 5: Frankfurt am Main

Die Finanzindustrie ist am Main traditionell der ökonomische Platzhirsch. Das ohnehin schon ziemlich kosmopolitische „Mainhattan“ dürfte in den kommenden Jahren sogar noch an Attraktivität und Anziehungskraft gewinnen. Bei Immobilienmarkt und Lebensqualität kraxelt Frankfurt jeweils auf einen starken Rang drei.

Bild: dpa