Städteranking 2022 Deutschlands familienfreundlichste Städte

Eine große Wohnung, wenn man sie denn findet, ist teuer. Der so genannte Erschwinglichkeits-Index, der den Anteil der Wohnkosten am Einkommen misst, gibt einen Überblick. Demnach lebt es sich besonders günstig in Chemnitz, Jena und Magdeburg. In den Ost-Städten geht gerade mal ein Viertel des Einkommens für die Wohnung drauf. Spitzenreiter hingegen ist München. Im Durchschnitt ein Drittel seines Einkommens muss man in der bayerischen Landeshauptstadt für Wohnkosten aufwenden – auch ein Ausdruck der ungebrochenen Anziehungskraft der bayrischen Hauptstadt und der hohen Wohnungsnachfrage dort.