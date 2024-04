Standort Deutschland: 36 Stufen Demütigung für Christian Lindner

„Is Germany the sick man in Europe?“, fragt die Moderatorin des World Economic Summit auf dem Podium. „No, we have just a hangover“, antwortet Lindner, nur ein Kater, keine Sorge. Man brauche strukturelle Reformen, bei Bürokratie, am Arbeitsmarkt, bei den Steuern. Im Übrigen habe Deutschland gerade erst die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mitsamt Energiekrise doch ganz gut gemeistert. Fast verzweifelt versucht sich Lindner als Handlungsreisender für Deutschland.