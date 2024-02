Stimmen aus Politik und Wirtschaft Angst um den Standort Deutschland: „Die Deindustrialisierung schleicht nicht mehr, sie trampelt“

Auch die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi fordert, dass „der deutsche Wirtschaftsstandort fit gemacht werden muss für eine klimaneutrale Zukunft und für den Erhalt guter Arbeit“. Ihr Rezept lautet jedoch anders: „Es helfen jetzt keine allgemeinen Steuergeschenke an die Unternehmen, sondern nur gezielte Anreize wie Investitionsprämien und wettbewerbsfähige Energiepreise“. Unternehmerische Freiheit sei gut, wenn „sie auch in schwierigen Zeiten Eigeninitiative zeigt“, sagt die DGB-Chefin. „Deswegen wären ein wenig weniger Polemik und mehr konstruktive Vorschläge hilfreich, wenn wir uns nicht unnötigerweise noch tiefer in die Krise reden wollen“. Man dürfe über die ganze Debatte nicht vergessen, dass der deutsche Standort immer noch viel zu bieten habe: exzellente Forschung, hochqualifizierte Fachkräfte, hohe energetische Versorgungssicherheit, freie Universitäten, Rechtstaatlichkeit. „Wir dürfen aber jetzt nicht länger von unserer Substanz leben, sondern müssen massiv in eine funktionierende Infrastruktur der Zukunft investieren“, fordert Fahimi. Aus ihrer Sicht sind das Energienetze und Back-up-Kapazitäten, digitale Verwaltung und gute Schulen, verlässliche Gesundheitsversorgung sowie Mobilität und bezahlbaren Wohnraum. „Wer von der Politik erwartet, Investitionsstau, Jahrhundertaufgaben und Krieg in Europa gleichzeitig zu bewältigen, muss jetzt die Bremse lösen und endlich diese Aufgaben durch Sondervermögen absichern“. Damit helfe man dem Standort Deutschland im Wettbewerb mit anderen am meisten.



Lesen Sie auch: Verlassen immer mehr Unternehmen Deutschland?