Streit um Braunkohleabbau Polizei entfernt weiter Barrikaden von Aktivisten im Hambacher Forst

Der Energiekonzern RWE will ab Oktober für den Braunkohleabbau einen großen Teil des Waldes roden. Dagegen gibt es unter dem Stichwort „Hambi bleibt“ seit langem große Proteste von Besetzern vor Ort, die sich auch gegen den Abbau von Braunkohle allgemein richten. Die Aktivisten campen teils schon längere Zeit in Baumhütten. Räumungen der Baumhäuser seien weiterhin nicht geplant, versicherte die Polizei via Twitter.